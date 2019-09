Das Spitzenduo steht vor Spitzenspielen

Symbolfoto: Hermes

Von Ludger Langosch



Kreis Cloppenburg. Allmählich nimmt die Tabelle in der Fußballbezirksliga Kontur an. Mit Hansa Friesoythe, dem SV Thüle und dem BV Garrel führt aktuell ein Cloppenburger Trio das Klassement an. Die beiden Erstgenannten haben Spitzenspiele vor sich, der BVG steht – zumindest der Papierform nach – vor der einfachsten Aufgabe.



Molbergen – Emstekerfeld. Zwei angeschlagene Boxer treffen aufeinander. Nach jeweils zwei Siegen zum Start (plus zwei Erfolgen im Pokal) kassierten sowohl der SVM als auch der TuS drei Niederlagen, und auch die Reise im Bezirkspokal ging auf beiden Seiten zu Ende. „Wenn wir Emstekerfeld schlagen können, dann sicherlich jetzt“, findet Leo Baal, der die Molberger gemeinsam mit Julian Lammers trainiert. „Es wird sicher eine kampfbetonte Partie, in die wir alles reinwerfen müssen, um die Punkte in Molbergen zu behalten. Die Qualität dafür haben wir, es wird ein geiles Spiel.“ Fraglich ist noch, ob die angeschlagenen Andreas Lampe und Hendrik Debbeler mitwirken können. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 6. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

