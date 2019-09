Löninger Leichtathleten holen vier Titel

Vier Titel und drei Vizemeisterschaften waren die Ausbeute der Löninger Leichtathleten bei den Niedersachsenmeisterschaften.

Braunschweig (mt). Mit zwölf Athleten nahm der VfL Löningen an den Leichtathletik-Landesmeisterschaften der U20 und U16 in Braunschweig teil.



Das Double schaffte Xenia Krebs bei der U20 über 400 und 800 Meter. Im zweiten Zeitlauf lief sie 59,06 Sekunden. Zwar blieb sie knapp über ihrer Bestzeit - dies lag allerdings daran, dass sie auf den ersten 200 Metern zu verhalten anlief. Doch auf der Zielgeraden spielte sie ihr Stehvermögen aus und lief zum Titel. Die Zweite folgte mit einer knappen Sekunde Rückstand. Die 800 Meter waren dann von Taktik geprägt. Nach forschen ersten 200 Metern wurde das Tempo stark gebremst. Nach 75 Sekunden über die 400 Meter folgte dann die Schlussrunde, in der Xenia die Initiative übernahm. Auf der Gegengeraden attackierte dann die ärgste Verfolgerin, Rieke Emmrich (LC Nordhorn), doch Xenia konterte auf der Zielgeraden und lief mit 2:18,81 Minuten sicher zum Sieg. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 6. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

