Nasari: „Punkte bleiben in Essen“

Kurve kriegen: Marten Niemeyer steht mit dem BV Essen (Tabellenvorletzter) im Heimspiel gegen Union Lohne (Viertletzter) unter Druck. Im Hintergrund: Jeremy Rostowski. Foto: Langosch

Von Rolf Wulfers



Essen/Cloppenburg. Zumindest von der Tabellenkonstellation steigt das Topspiel der Fußball-Landesliga am sechsten Spieltag in Melle. Der Tabellenzweite, SC Melle, erwartet den auf Rang vier notierten BV Cloppenburg.



BV Essen - Union Lohne. Fakt ist: Nach fünf gespielten Runden kommt der BV Essen mit einem Sieg und vier Niederlagen daher. Resultat ist der 16. Tabellenplatz. Kein Grund zu überbordender Panik, wohl aber ein deutliches Indiz, dass der Klassenerhalt für den BVE, bei sechs zu erwartenden Absteigern, keineswegs zu einem Selbstläufer werden dürfte.



Auch bei der 1:2-Niederlage zuletzt in Oythe war der BVE keineswegs das schlechtere Team. „Außer in Voxtrup, wo wir verdient verloren haben, waren wir immer zumindest gleichwertig“, meint Essens Trainer Mohammad Nasari. „Auch in Oythe war es läuferisch und kämpferisch okay. Unser Problem ist derzeit, dass wir unsere Chancen nicht genügend nutzen. Wir machen einfach zu wenig Tore. Es soll keineswegs als Ausrede gelten, aber wir haben 18 neue Spieler im Kader. Das muss sich erst einmal finden.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 6. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

05.09.2019 | Essens Frauen mit Derbysieg zum Titel