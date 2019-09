Fußball-Kreisklasse: 4:1-Erfolg beim SC Winkum

Torreiche Partie: Elstens Fußballer (gelbe Trikots) kamen bei Blau-Weiß Galgenmoor zu einem verdienten 6:3-Erfolg. Foto: Wulfers

Kreis Cloppenburg. (rw). Die bereits zu Saisonbeginn als Titelfavoriten auserkorenen Teams aus Bethen und Petersdorf marschieren weiter an der Tabellenspitze. Während Bethen zu einem 4:1-Erfolg beim SC Winkum kam, setzte sich Petersdorf mit 5:1 gegen SF Sevelten durch. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 3. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.