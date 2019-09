Tormaschine läuft weiter auf Hochtouren

Bezirksliga-Fußballer des SV Hansa Friesoythe besiegen Molbergen mit 4:1

Erneut Torschütze: Der Friesoyther Janek Siderkiewicz (links, hier im Duell mit dem Molberger Hendrik Debbeler) erzielte gestern bereits seinen achten Saisontreffer. Foto: Bettenstaedt

Von Til Bettenstaedt



Friesoythe. Der SV Hansa Friesoythe präsentiert sich in der Fußball-Bezirksliga weiter von seiner besten Seite – vor allem in der Offensive. Gegen den Aufsteiger SV Molbergen gewann die Mannschaft des Trainers Hammad El-Arab gestern Nachmittag mit 4:1 und erzielte damit in den fünf bisherigen Saisonpartien bereits 19 Treffer. „Wir hatten schon vor der Pause viele Chancen, die wir leider nicht genutzt haben. Wir sind aber geduldig geblieben und haben in der zweiten Halbzeit zugeschlagen", sagte El-Arab.