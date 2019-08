BVC gehen die Abwehrspieler aus

Fußball-Landesliga: Cloppenburg am Freitag gegen Wildeshausen

Blick zurück? Keineswegs, denn Cloppenburgs Derrick Ampofo, Jan-Philipp Plaggenborg, Jan Ostendorf und Janek Jacobs (von links) Fußballer wollen heute Abend den dritten Sieg in Folge einfahren. Foto: rw

Die Fußball-Landesligisten aus dem Kreis Cloppenburg gehen selbstbewusst an ihre Aufgaben am Wochenende. Grund: Sowohl der BV Cloppenburg (heute Abend gegen VfL Wildeshausen) als auch der BV Essen (Sonntag beim VfL Oythe) fuhren zuletzt Siege ein.



Cloppenburg - Wildeshausen. „Die Stimmung ist natürlich wesentlich besser als noch zu Beginn", schmunzelt Cloppenburgs Trainer Wolfgang Steinbach. Der erfahrene Coach weiß natürlich nur zu gut, dass für Fußballer Erfolgserlebnisse durch rein gar nichts zu kompensieren sind.