BVC gewinnt Techniker-Cup

Siegerjubel: Cloppenburgs D-Junioren triumphierten im Finale des Techniker-Cups mit 2:0 gegen den SC Sternbusch. Foto: Deeken

Sedelsberg (mt). 41 Teams aus dem Kreis Cloppenburg nahmen auf der Sportanlage des FC Sedelsberg am Techniker-Cup für D-Jugendfußballer teil. So gab es auf sechs Spielfeldern parallel guten Jugendfußball zu sehen. In den Endspielen setzten sich die favorisierten Mannschaften (Cloppenburg 2:0 gegen Sternbusch und Hasetal 2:0 gegen Bösel) durch. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 29. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.