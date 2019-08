Flutlichtpremiere auf dem Hohefeld

Nächster Pokalstreich?: Nach den Derbysiegen gegen Friesoythe und Thüle (links Dennis Meyer) wollen Maik Nirwing (rechts) und der SV Altenoythe nun ins Achtelfinale einziehen. Foto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Kreis Cloppenburg. Wenn auf der Sportanlage des SV Altenoythe am Mittwochabend der Anpfiff der Bezirkspokal-Begegnung gegen BW Bümmerstede ertönt (Beginn: 19.30 Uhr), erwartet die Zuschauer und Kicker ein ganz besonderes Fußballspiel. Denn erstmals in der Geschichte des SVA wird auf dem Hauptplatz eine Partie unter Flutlicht ausgetragen. Dort hat der Klub zwar keine festen Masten installiert, sich aber eine mobile Anlage ausgeliehen. „Wir wollen das mal testen und sind gespannt, wie es angenommen wird“, sagt Obmann Herbert „Maga“ Rolfes. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 28. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.