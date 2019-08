10:0 - SV Evenkamp macht‘s zweistellig

Luftkampf: Elstens Fußballer (weißes Trikot) kamen gegen SC Winkum zu einem 2:0-Erfolg. Foto: rw

Kreis Cloppenburg (rw). Evenkamp - Neuscharrel 10:0 (4:0). Neuscharrel gehörten die ersten zehn Minuten, in denen sogar der Führungstreffer machbar war. Eine Großchance vereitelte Evenkamps Torhüter Luca Abeln. Danach entwickelte sich eine Partie auf ein Tor. Die Gastgeber erspielten sich Chance um Chance und sorgten mit einem Doppelpack (45.) zum 3:0 und 4:0 noch vor der Pause für die Vorentscheidung. Nach einer guten Stunde kassierte Neuscharrels Olaf Bock wegen einer Notbremse die Rote Karte und Evenkamp hatte fortan leichtes Spiel.