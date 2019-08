Erste Niederlage statt ersten Dreiers

Saisondebüt: Marta Müller (rechts) kam zu ihrem ersten Punktspieleinsatz für den BVC in der laufenden Runde.Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Saarbrücken. Die Fußballfrauen des BV Cloppenburg warten in der aktuellen Zweitligasaison weiter auf den ersten Sieg. Die Hoffnungen auf den Premierendreier erfüllten sich beim 1. FC Saarbrücken nicht. Im Gegenteil, nach zwei 3:3-Unentschieden (bei der U20 der TSG Hoffenheim und gegen den FSV Gütersloh) hatte die Mannschaft von Trainer Sven Thoß klar mit 0:3 (0:2) das Nachsehen.