Angezählter BVE hofft auf die Trendwende

Mit viel Leidenschaft: Jeremy Rostowsky (links) und der BV Essen möchten in der Partie gegen den Aufsteiger VfL Germania Leer unbedingt punkten. Foto: Bettenstaedt

Von Til Bettenstaedt

Essen. Der BV Essen hat auf den Fehlstart in der Fußball-Landesliga reagiert. Nach drei Startniederlagen trennte sich der Fußball-Landesligist unter der Woche von drei Spielern:

Kevin Myslimi, Brixhile Brahimaj und Gezim Hyska gehören aus sportlichen Gründen ab sofort nicht mehr zum Kader. „Es ist wie in einer Ehe, manchmal passt es halt nicht mehr“, sagt BVE-Coach Mohammad Nasari. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 23. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.