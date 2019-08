Der Geschäftsmann im BVC-Tor

Fußball: Neuer Cloppenburger Keeper Lukáš Godula begeistert

Lukáš Godula. Foto: © Radek Špilácek

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Während der beiden bisherigen Heimspiele des Fußball-Landesligisten BV Cloppenburg rieben sich auf der Tribüne etliche Zuschauer ein ums andere Mal verwundert die Augen. Für Aufsehen sorgte der Mann im BVC-Gehäuse: Lukáš Godula. Der Neuzugang aus Tschechien begeisterte mit spektakulären Paraden, einem bemerkenswerten Stellungsspiel und dem souveränen „Herunterpflücken“ von Flanken. So war es maßgeblich dem 24 Jahre alten Godula zu verdanken, dass die Cloppenburger gegen Lohne im dritten Spiel den ersten Saisonsieg feierten (3:2). Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.