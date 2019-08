BV Garrel jubelt über ersten Saisonsieg

Ausgetanzt: Der Garreler Patrick Looschen (rechts) setzt sich in dieser Situation gegen den Ramsloher Joseph Ahua durch. Foto: Bettenstaedt

Von Til Bettenstaedt

Garrel. Im dritten Anlauf haben die Bezirksliga-Fußballer des

BV Garrel die ersten drei Punkte der Spielzeit 2019/20 geholt. Gestern Nachmittag bezwang die Mannschaft des Trainers Alket Zeqo BW Ramsloh souverän mit 4:0. „Das war ein starker Auftritt der Jungs. Wir haben auch in den beiden Partien zuvor gut gespielt, diesmal aber unsere Chancen genutzt“, sagte Zeqo. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 19. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

