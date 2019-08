BV Cloppenburg verspielt 3:1-Führung

Packende Duelle: Anna Johanning (rechts, im Zweikampf mit Anna Aehling) gab mit dem BV Cloppenburg gegen den FSV Gütersloh einen 3:1-Vorsprung noch aus der Hand. Am Ende hieß es 3:3. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch

Cloppenburg. Nach dem Schlusspfiff musste Sven Thoß, Trainer der Zweitligafußballerinnen vom BV Cloppenburg, erst einmal Jana Radosavljevic aufmuntern. Die Angreiferin war untröstlich. Schließlich hatte sie mehrere Großchancen ausgelassen – und das sollte sich gegen den FSV Gütersloh spät rächen. Bis zur 84. Minute führte der BVC mit 3:1, am Ende musste er sich mit einem 3:3-Unentschieden (2:1) und damit einem Punkt begnügen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 19. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.