Heimspielauftakt gegen alten Bekannten

Ausfälle: Lisa Josten (links) ist gegen Gütersloh gesperrt, Nora Clausen muss mit Syndesmosebandverletzung passen. Foto: Langosch

Cloppenburg (ll). Gegen einen alten Bekannten treten die Fußballerinnen des BV Cloppenburg zu ihrer Heimspielpremiere der Saison 2019/2020 in der 2. Bundesliga an: Am Sonntag ist der FSV Gütersloh zu Gast, die Partie beginnt um 14 Uhr.



Während der BVC zum Auftakt bei der U20-Vertretung der TSG 1899 Hoffenheim beim 3:3 nach 0:3-Rückstand noch einen Punkt holte, gingen die Ostwestfälingen am ersten Spieltag leer aus. Gegen Turbine Potsdam II war der FSV zwar mit 1:0 in Führung gegangen, hatte letztlich aber mit 1:2 das Nachsehen. „Wir wollen unser erste Heimspiel natürlich gewinnen“, meint BVC-Trainer Sven Thoß. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 17. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.