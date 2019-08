Zweikampfstark: Während Bösels Fußballer (rechts) ein spielfreies Wochenende genießen, gastieren Harkebrügges Kicker (links) beim FC Sedelsberg. Foto: Langosch

Kreis Cloppenburg (rw). Die Fußballer des FC Sedelsberg erhalten umgehend die Chance zur Revanche. Nach der Pokalniederlage in Harkebrügge erwartet das Team von Trainer Ronny Bensch am Sonntag den SVH zum Punktspiel. Die Partie Cappeln gegen Bösel wurde auf den kommenden Mittwoch verlegt. Mehr zur Kreisliga gibt's in der Ausgabe am 16. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.