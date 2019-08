Karl Vavrik fährt auf Platz eins

Nur Platz vier: Die Cloppenburger Alexander Budde/Sascha Fichte/Tobias Konnemann müssen bei noch zwei ausstehenden Läufen alles auf eine Karte setzen, um den Europameistertitel nach Cloppenburg zu holen. Foto: Anneliese Kaßen.

Cloppenburg (ah). „Die Hoffnung stirbt zuletzt“ – Die Cloppenburger PS-Piloten vom MSC Truck-Trial-Team Cloppenburg erlebten beim vierten Lauf um die Europameisterschaft im österreichischen Limberg/Maissau zum Teil einen herben Rückschlag.



Einzig und allein Karl Vavrik konnte den Hoffnungen gerecht werden und sicherte sich in der Prototypenklasse mit dem Team „KVK Racing“ den ersten Platz. Bemerkenswert die Leistungen von Vavrik, der sich vom dritten auf den ersten Platz nach vorne gekämpft hatte und sich damit alle Hoffnungen auf den Titel aufrechterhalten konnte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

