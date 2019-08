BVC-Flutlichtwochen gehen weiter

Erneut gegen ein Topteam: Nach der 1:2-Auftaktniederlage gegen den SV Bevern (links Bernd Gerdes) trifft der BV Cloppenburg (rechts Benny Boungou) mit Lohne auf ein weiteres Topteam. Foto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Zum dritten Mal in Folge springt für die Landesliga-Fußballer des BV Cloppenburg am Freitagabend das Flutlicht an. Von 20 Uhr an gibt mit BW Lohne ein heißer Titelkandidat seine Visitenkarte im Stadion an der Friesoyther Straße ab. Für den BVC wird die Partie bei Weitem nicht die letzte Freitagspartie in diesem Jahr sein – bis zum 8. Dezember folgen zehn weitere.