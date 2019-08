Bruns trifft viermal im Aufsteigerduell

Lüsches Albtraum: Johannes Bruns markierte beim 4:0 des SVM im Aufsteigerduell bei den Blau-Weißen alle vier Tore für Molbergen. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch und Rolf Wulfers



Kreis Cloppenburg. Aufsteiger SV Molberen sorgt in der Fußballbezirksliga weiter für Furore. Am Mittwochabend gewann er das Duell der Neulinge bei BW Lüsche klar und deutlich mit 4:0. Das war der zweite Sieg im dritten Punktspiel. Mann des Spiels war zweifelsohne Johannes Bruns. Er markierte bei den Blau-Weißen alle vier Tore für Molbergen. Der SV Thüle hat mit einem 3:1 über den VfL Oythe II den ersten Saisondreier geholt, während der BV Garrel beim SV Holdorf mit 1:3 das Nachsehen hatte. Die ausführlichen Spielberichte lesen Sie in der Ausgabe 15. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

