365 Teams starten in die Saison

Los geht‘s: Am Wochenende starten die Jugendfußballer des Kreises in die neue Saison. Foto: Bettenstaedt

Kreis Cloppenburg (mt). „Wir sind Jugendfußball“ – unter diesem Motto startet am Wochenende die Saison der Nachwuchskicker im Kreis Cloppenburg. Am Samstag steht die erste Pokalrunde der A-, B- und C-Junioren auf dem Programm. In der kommenden Woche starten dann die weiteren Jugendmannschaften in die Punktspielserie. Mit dem Techniker-Cup steht dann am 25. August auch bereits das erste größere Turnier der noch jungen Saison an.



365 Jugendmannschaften nehmen am Spielbetrieb teil. Davon spielen 23 Mädchenmannschaften mit den Kreisen Oldenburg-Land/Delmenhorst und Vechta kreisübergreifend. Bei den Mädchen wurden gegenüber dem Saisonbeginn des vergangenen Jahres neun Mannschaften weniger gemeldet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.