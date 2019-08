Schwere Aufgabe für BV Garrel

Wollen nicht hinterherschauen: Die Fußballer des SV Thüle hoffen, dass sie in der Partie gegen den VfL Oythe II ein Erfolgserlebnis feiern können. Foto: Langosch

Von Til Bettenstaedt



Kreis Cloppenburg. Wenn in Vechta zum 721. Mal der Stoppelmarkt gefeiert wird, wollen in den nächsten Tagen natürlich auch etliche Fußballer aus den Landkreisen Vechta und Cloppenburg bei dem Volksfest mit von der Partie sein. Aus diesem Grund werden einige Spiele nicht am Wochenende, sondern bereits am Mittwochabend ausgetragen – zwei auch in der Bezirksliga Mitte.



Der SV Thüle erwartet den VfL Oythe II und der SV Molbergen ist bei BW Lüsche zu Gast. Die Partie zwischen Holdorf und Garrel wurde zum Saisonauftakt verlegt, weil der BVG-Kicker Raphael Walker Anfang August geheiratet hatte. Mehr zur Bezirksliga lesen Sie in der Ausgabe am 14. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

