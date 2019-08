Trainingsanregungen zum Thema Vielseitigkeit

„Ich spiele im Feld, ich spiele im Tor“: So heißt das Motto der nächsten Trainingsanregungen des Förderkonzepts. Foto: NFV

Kreis Cloppenburg (mt). Auch zu Beginn der neuen Saison werden wieder Trainingsanregungen für interessierte Vereinsjugendtrainer im Rahmen des Förderkonzeptes des Fußballkreises Cloppenburg angeboten. Die Treffen finden an den bekannten Standorten in Ramsloh, Cappeln und Lindern statt. Am Montag, 2. September, lautet das Thema von 19 Uhr an: „Ich spiele im Feld, ich spiele im Tor“.



„Wir haben uns gerade zu Beginn der neuen Saison bewusst dieses Thema ausgesucht, weil im Kinderbereich Vielseitigkeit wichtig ist und nicht eine viel zu frühe und einseitige Fixierung auf typische Fußballinhalte oder Positionen“, teilte der Fußballkreis Cloppenburg mit. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 13. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.