Andre Bartel schnürt ein Dreierpack

In die Parade gefahren: Nihat Tekce (rechts) gewann mit dem SV Petersdorf beim BV Neuscharrel (hier: Issa Husseini) deutlich mit 5:2. Foto: Langosch

Von Rolf Wulfers



Kreis Cloppenburg. Mit DJK Elsten (2:0 gegen BV Kenheim), SV Bethen (3:1 gegen SF Sevelten) und VfL Markhausen (1:0 beim FC LastrupII) rangieren drei Mannschaften nach dem zweiten Spieltag mit jeweils sechs Punkten an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisklasse.



Gleich sieben Tore fielen in der Partie BV Scharrel gegen den SV Petersdorf. Die Gäste waren spielerisch das bessere Team, doch Neuscharrel gestaltete die Partie über weite Strecken ausgeglichen. Allerdings nutzte der Titelkandidat die Lücken in der BVN-Defensive gnadenlos und hatte zudem im dreifachen Torschützen, Andre Bartel, den überragenden Akteur in seinen Reihen. Die Partie endete mit 2:5. Mehr aus der Kreisklasse gibt's in der Ausgabe am 13. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

