Bevern (noch) nicht in Meisterform

Die Vorentscheidung: Sebastian Sander (gelbes Trikot) trifft drei Minuten vor Schluss per Direktabnahme zum 3:1. Foto: Wulfers

Von Rolf Wulfers



Bevern. Platz eins: Fußball-Landesligist SV Bevern steht nach zwei Spieltagen dort, wo die Mannschaft auch am Ende der vergangenen Saison einlief. Der 4:1 (1:0)-Erfolg gegen Falke Steinfeld war allerdings ein keinesfalls spielerisch leichtes Unterfangen. „Der Sieg ist hochverdient. Allerdings fehlt bei uns noch die Selbstverständlichkeit. Wir sind noch weit weg von der Meisterform“, war Beverns Trainer Matthias Risse nur bedingt zufrieden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 12. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.