Gute Premiere nach Generalprobenpleite?

Nicht in die Knie gehen: Die BVC-Frauen, hier Jannelle Flaws (im Vordergrund) und Jana Radosavljevic im Testspiel gegen Twente Enschede starten am Sonntag bei der U20 der TSG Hoffenheim in die Punktspielrunde der 2. Bundesliga 2019/2020. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Mit einer Auswärtspartie bei der U-20-Vertretung der TSG Hoffenheim starten die Fußballfrauen des BV Cloppenburg am Sonntag(11 Uhr)( in die neue Saison der 2. Bundesliga.



Das eingleisige Unterhaus geht in seine zweite Spielzeit, bis einschließlich der Saison 2017/2018 hatte es die 2. Bundesliga in zwei Staffeln (Nord und Süd) gegeben. Durch die Zusammenlegung ergab es sich, dass sich der BVC und das Aasbildungsteam der TSG aufeinandertrafen. Die beiden Vergleiche in der abgelaufenen Runde entschieden die Cloppenburgerinnen für sich. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.