„David“ Cloppenburg bietet Goliath Paroli

Keine Angst vor großen Namen: Nationalspieler Kai Häfner (links) muss sich der Attacke des Cloppenburgers Ole Harms erwehren. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Ein wunderbar milder Sommerabend hat über 1000 Handballbegeisterte nicht abgehalten, in die Cloppenburger Sporthalle an der Leharstraße zu strömen. 1035 Besucher lautete die offizielle Zuschauerzahl beim Testspiel des heimischen Oberligisten TVC gegen den mit Nationalspielern gespickten Bundesligavertreter. MT Melsungen schlug den Oberligisten mit 41:32.



Cloppenburgs Trainer, Barna-Zsolt Akacsos, hatte „ein grandioses Handballerlebnis“ versprochen – und seine Mannschaft hielt Wort. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 9. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.