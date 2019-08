Nummer eins bei Hansa noch nicht vergeben

Umzingelt: Molbergens Spielertrainer Leo Baal (rotes Trikot im Spiel beim SV Altenoythe) hofft am Freitag auf den ersten Ligasieg. Foto: ll

Kreis Cloppenburg (rw). Mit den beiden Kreisderbys SV Molbergen gegen FC Lastrup sowie TuS Emstekerfeld gegen SV Thüle wird bereits am Freitag der 2. Spieltag der Fußball-Bezirksliga eröffnet. „Wir haben eine gewisse Euphorie, sind aber durchaus fokussiert. Der Pokalsieg gegen Cloppenburg ist nichts wert, wenn wir gegen Lastrup nicht gewinnen.“ Molbergens Trainer Julian Lammers ordnete den 1:0-Pokalcoup gegen den Landesligisten aus der Kreisstadt schon richtig ein.



Immerhin noch zu einem Punkt reichte es für Hansa zuletzt beim in letzter Sekunde erzielten 1:1-Ausgleichstreffer in Thüle. Im Tor erhielt zum Punktspielauftakt Wojciech Wilhelm den Vorzug vor Carsten Hackstette. Wer gegen die Lohner Reserve zwischen den Pfosten steht, wollte Trainer Hammad El-Arab noch nicht abschließend entscheiden. Mehr zur Bezirksliga lesen Sie in der Ausgabe am 9. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

