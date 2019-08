Elfmeterschießen wird zur SVA-Domäne

Derbystimmung: SV Altenoythe (blaues Trikot) besiegte SV Thüle im Elfmeterschießen. Foto: Wulfers

Kreis Cloppenburg (rw). Mit zwölf Mannschaften waren die Fußballer des Kreises Cloppenburg in die erste Runde im Bezirkspokal gestartet. Mit SV Molbergen (1:0 gegen BV Cloppenburg) und BV Garrel (3:0 beim FC Lastrup) hatten zwei Teams bereits am Dienstag die dritte Runde erreicht (MT berichtete). Gestern Abend schafften mit SV Altenoythe (5:2 gegen Thüle) und TuS Emstekerfeld (2:1 in Goldenstedt) zwei weitere Mannschaften den Sprung in Runde drei. Ausgeschieden ist Landesligist SV Bevern nach dem 1:2 bei Blau-Weiß Lohne. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 8. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.