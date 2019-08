TV Cloppenburg testet gegen Topteam

Am Donnerstag zu Gast: Die Bundesligamannschaft der MT Melsungen trifft um 19.30 Uhr in der Halle an der Leharstraße auf den TV Cloppenburg. Foto: Alibek Käsler

Cloppenburg (db). Zu einem hochkarätigen Freundschaftsspiel kommt es am Donnerstag um 19.30 Uhr in der Halle an der Leharstraße: Handball-Oberligist TV Cloppenburg trifft auf den Bundesligisten MT Melsungen.



TVC-Trainer Barna Zsolt Akacsos freut sich mit seinem Team auf die Partie: „Wir werden Handball zum Genießen erleben. Ich hoffe auf eine tolle Kulisse und verspreche den Zuschauern ein grandioses Handballerlebnis." Das Spiel ist fraglos etwas Spezielles in der ansonsten knüppelharten Vorbereitung auf die Anfang September beginnende Oberliga-Saison.