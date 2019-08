SV Molbergen kickt BVC aus dem Bezirkspokal

Abschlusspech: Der Cloppenburger Stürmer Derrick Ampofo (links) setzt hier zu einem Seitfallzieher an, doch auch dieser Versuch fand nicht den Weg ins Molberger Gehäuse. Rechts ist der SVM-Kicker Delano Damerow zu sehen. Foto: Bettenstaedt

Von Til Bettenstaedt



Kreis Cloppenburg. Großer Jubel beim SV Molbergen: In der zweiten Runde des Fußball-Bezirkspokals überraschte der Bezirksliga-Aufsteiger den klassenhöheren BV Cloppenburg und warf ihn dank des 1:0-Erfolgs aus dem Wettbewerb. Im zweiten Spiel des Abends setzte sich unterdessen der BV Garrel mit 3:0 beim FC Lastrup durch. Die einzelnen Spielberichte lesen Sie in der Ausgabe 7. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

06.08.2019 | Molbergen will BVC „rauskegeln“