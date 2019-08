Molbergen will BVC „rauskegeln“

Dynamisch: Tobias Luker (links) und der SV Molbergen sind am Dienstagabend Außenseiter, wollen aber überraschen. Foto: Langosch

Kreis Cloppenburg (tib). Mit zwei Kreisderbys beginnt am Dienstagabend die zweite Runde des

Fußball-Bezirkspokals. Um 19 Uhr hat der FC Lastrup den BV Garrel zu Gast, bevor eine Stunde später der SV Molbergen den BV Cloppenburg erwartet. Julian Lammers, der den SVM gemeinsam mit Leo Baal, trainiert, redet nicht um den heißen Brei herum: „Wir wollen gewinnen und rechnen uns durchaus Chancen aus. In einem einzigen Spiel ist alles möglich."