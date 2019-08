DJK Elsten langt zum Auftakt kräftig hin

Erfolgreich an alter Wirkungsstätte: Oliver Kämmerer erzielte vier Tore beim 8:4-Sieg der DJK Elsten in Sevelten. Foto: Langosch

Von Rolf Wulfers



Kreis Cloppenburg. Reichlich Tore im Nachbarschaftsduell der 1. Kreisklasse: DJK Elsten landete bei den Sportfreunden Sevelten einen 8:4-Erfolg. Zwar waren die Hausherren bemüht, aber Elsten stand in der Defensive kompakt und kam über gut vorgetragene Konter immer wieder zu Torerfolgen. In der 67. Minute kassierte Seveltens Tim Böckmann nach einem Foulspiel die Rote Karte. Die einzelnen Spielberichte der 1. Kreisklasse lesen Sie in der Ausgabe am 6. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.