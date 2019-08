Sekunden vom Derbysieg entfernt

Umkämpftes Derby vor großer Kulisse: SV Thüle und Hansa Friesoythe (grüne Trikots) trennten sich vor 800 Zuschauern 1:1. Foto: Wulfers

Von Rolf Wulfers

Thüle. Tolle Kulisse zum Auftakt der Fußball-Bezirksliga: 800 Zuschauer verfolgten das 1:1 (0:0)-Remis im Friesoyther Stadtderby zwischen dem SV Thüle und dem SV Hansa.

„Eigentlich war es ein typisches 0:0-Spiel. In der ersten Halbzeit waren wir die etwas bessere Mannschaft. Nach der Pause sind wir durch einen individuellen Fehler in Rückstand geraten. Der späte Ausgleich war dann natürlich glücklich“, meinte Friesoythes Trainer Hammad El-Arab. „Ein so später Ausgleich ist natürlich ärgerlich, aber das Unentschieden geht schon in Ordnung. Wir haben es verpasst das zweite Tor zu schießen. Aber wir haben ja auch nicht gegen irgendwen gespielt“, konnte sich Thüles Coach Michael Macke mit dem Remis durchaus anfreunden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 5. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

