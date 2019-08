Siegtorschütze: Artur Lazowski, der hier dem Molberger Kenneth Weinert entwischt, markierte das 2:1 für Altenoythe. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch

Altenoythe. Erfolgreicher Auftakt in die neue Bezirksligasaison für die Fußballer des SV Altenoythe. Gegen einen forschen Aufsteiger SV Molbergen hatten sie indes ein hartes Stück Arbeit zu verrichten, um letztlich mit einem 2:1 (1:0) als Sieger vom Platz zu gehen.