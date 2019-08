Mit ausgedünntem Aufgebot nach Leipzig

Reicht es für Leipzig? BVC-Neuzugang Nadine Anstatt (Mitte) schlägt sich mit Oberschenkelbeschwerden herum. Foto: Langosch

Leipzig (ll). Mit einer knackigen ersten Pflichtaufgabe starten die Fußballerinnen des BV Cloppenburg in die Saison 2019/2020. Am Sonntag treten sie in der ersten Runde des DFB-Pokales bei RB Leipzig aus der Regionalliga Nordost an. Spielbeginn auf der Anlage des RB-Trainingszentrums am Cottaweg in Leipzig ist um 14 Uhr. Für den Regionallisten ist es die Premiere im DFB-Pokal, gleichwohl geht Leipzig die Partie ebenso motiviert wie engagiert an. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 3. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.