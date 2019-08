Lea Meyer startet in Berlin

Die Löningerin startet Sonntag in Berlin. Archivfoto: Langosch

Löningen (ll). Ein weiterer Höhepunkt in der aktuellen Leichtathletiksaison wartet auf die Löninger Läuferin Lea Meyer. Am Sonntag startet sie im Berliner Olympiastadion bei den Deutschen Meisterschaften über 3000 Meter Hindernis. Vor drei Wochen war die VfL-noch bei den Europameisterschaften der U23 im schwedischen Gävle Fünfte geworden, nachdem sie im Juni in dieser höchsten Altersklasse den deutschen Meistertitel errungen hatte. Nun geht Meyer also in der Frauenkategorie an den Start. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 3. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.