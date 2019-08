BVC – SVB: Ein Knüller zum Saisonauftakt

Oberliga-Absteiger Cloppenburg hat heute Abend um 20 Uhr den Landesliga-Meister aus Bevern zu Gast

Gesetzt: Jan Ostendorf (am Ball) wird heute Abend die rechte Seite des BV Cloppenburg beackern. Auch Michael Lohe (rechts) macht sich Hoffnungen auf einen Platz in der Startelf. Foto: Bettenstaedt

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. Der Auftakt in die Landesliga-Saison 2019/20 hat es in sich. Wenn die Fußballer des BV Cloppenburg am Freitagabend den SV Bevern zum Derbytanz bitten, dürfte es im Stadion an der Friesoyther Straße mächtig knistern. Schließlich trifft der Oberliga-Absteiger – für viele Jahre die klare Nummer eins im Kreis – erstmals in einem Pflichtspiel auf den amtierenden Meister, der in der vergangenen Runde so gut wie jeden Gegner an die Wand gespielt hatte. Anstoß der mit Spannung erwarteten Partie ist um 20 Uhr. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

