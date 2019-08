Im vierten Anlauf zum ersehnten Titel

Deutscher Meister: Lukas Fienhage behauptete sich bei den U21-Titelkämpfen gegen 22 Konkurrenten. Foto: Bandy

Ludwigslust (mt). Dreimal musste er in den vergangenen drei Jahren links auf dem Podium Platz nehmen – auf dem undankbaren zweiten Platz. Jetzt hat der 19-jährige Lukas Fienhage erstmals den Schritt in die Mitte gemacht und die oberste Stufe des Treppchens erklommen. Bei der Deutschen Meisterschaft der U21 im mecklenburgischen Ludwigslust raste der für den MSC Cloppenburg Fahrende zum Titel. „Für mich ist das sportlich bisher das Highlight in dieser Saison“, sagte der Nachwuchsfahrer: „Nach drei Vizemeisterschaften habe ich das Ziel endlich erreicht.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.