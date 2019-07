TVC-Handballer freuen sich auf Bundesliga-Stars

Hoffnung auf viele Zuschauer: Ende Januar waren knapp 2000 Handballfans in die Sporthalle an der Leharstraße gekommen, um den TV Cloppenburg (rotes Trikot) in der Oberliga-Partie gegen den OHV Aurich (27:29) zu sehen. Archivfoto: Langosch

Von Til Bettenstaedt



Cloppenburg. In der nächsten Woche gibt ein echtes Handball-Schwergewicht seine Visitenkarte in Cloppenburg ab. Zwar hat die MT Melsungen (noch) nicht den ganz großen Bundesliga-Namen wie der THW Kiel, die SG Flensburg- Handewitt oder der SC Magdeburg, viele Experten sagen dem Team aus Nordhessen jedoch eine goldene Zukunft voraus.



Auch Maik Niehaus, der sportliche Leiter des Oberligisten TV Cloppenburg: „Melsungen hat Großes vor, einen guten Sponsor im Rücken und schon jetzt eine starke Mannschaft mit vielen Nationalspielern.“ Umso mehr hofft auch Niehaus, dass zum Testspiel zwischen dem TVC und der MT, das am Donnerstag, 8. August, von 19.30 Uhr an ausgetragen wird, möglichst viele Handballfans kommen werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 31. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.