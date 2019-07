BV Essen wehrt sich gegen Beleidigungen

Zur Sache: Essens Bakary Bojang fährt dem zweifachen Emstekerfelder Torschützen Christian Alfers in die Parade. Foto: Langosch

Von Rolf Wulfers



Kreis Cloppenburg. Zwölf Mannschaften aus dem Kreis Cloppenburg waren für den Bezirkspokal qualifiziert. Mit DJK Elsten (0:3 gegen BV Cloppenburg), Hansa Friesoythe (4:5 beim SV Altenoythe) und BV Essen (2:3 beim TuS Emstekerfeld) mussten bereits drei Teams die Segel streichen. Heute Abend (20 Uhr) hat Blau-Weiß Ramsloh im Gastspiel bei Tura Westrhauderfehn noch die Chance, sich für die zweite Runde zu qualifizieren.



Vorsichtig formuliert zu höchst unglücklichen Begleiterscheinungen ist es bei der Essener Niederlage in Emstekerfeld gekommen. Essens Vorsitzender Paul Kolker: „Der BV Essen wird wegen wiederholter rassistischer Beschimpfungen von Zuschauern des TuS Emstekerfeld gegen unsere Spieler ein Ermittlungsverfahren einleiten. Das werden wir auf keinen Fall so hinnehmen. Das ist einfach beschämend und unfassbar.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 30. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.