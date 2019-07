Gold und Silber für Prepens, Bronze für Drees

Grund zum Strahlen: Annasophie Drees holte in ihrem ersten U-20-Jahr die Bronzemedaille über 3000 Meter. Foto: Heinrich Drees

Ulm (tib/ll). Mit drei Medaillen sind die Leichtathletinnen aus dem Kreis Cloppenburg von den Deutschen Meisterschaften der Altersklassen U18 und U20 zurückgekehrt. Talea Prepens vom TV Cloppenburg sicherte sich in Ulm Silber über 100 Meter und gewann über 200 Meter, Annasophie Drees (VfL Löningen) landete über 3000 Meter auf dem dritten Platz.



Am Freitagabend war Talea Prepens im 100-Meter-Sprint zunächst auf den zweiten Rang gelaufen, tags darauf wurde es über die doppelte Distanz Gold. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 29. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

28.07.2019 | Altenoythe gewinnt packenden Pokalfight