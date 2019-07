Altenoythe gewinnt packenden Pokalfight

Von den Fans gefeiert: Joscha Wittstruck sicherte dem SV Altenoythe mit zwei gehaltenen Elfmetern den Einzug in die zweite Runde des Bezirkspokals. Foto: Wulfers

Von Rolf Wulfers



Altenoythe. Grenzenloser Jubel bei der Mehrzahl der über 700 Zuschauer: Mit einem 5:4 (1:1)-Erfolg nach Elfmeterschießen gegen Hansa Friesoythe qualifizierten sich die Fußballer des SV Altenoythe für die zweite Runde im Bezirkspokal.



„Joscha auf den Zaun", skandierten die Altenoyther Fans nach dem packenden Pokalfight und der Altenoyther Keepre ließ sich nicht lange bitten. Mit einem gehaltenen Elfmeter in der regulären Spielzeit sowie einem parierten Elfer im Elfmeterschießen avancierte Joscha Wittstruck zum Matchwinner.