Leichtathletinnen erwartet Hitzeschlacht

Medaillenträume: Annasophie Drees (Zweite von rechts) vom VfL Löningen hofft, dass sie über

3000 Meter den Sprung auf das Podest schafft. Archivfoto: Armin Beyer

Von Til Bettenstaedt



Kreis Cloppenburg. Hitze am Freitag, Gewitter am Samstag, viel Regen am Sonntag – bei den Deutschen Meisterschaften der Altersklassen U18 und U20 kommen auf vier Leichtathletinnen aus dem Kreis Cloppenburg schwierige Wetterbedingungen zu. Dennoch träumt ein Trio vom Sprung auf das Podest.



Die Sprinterin Talea Prepens vom TV Cloppenburg hat es über die 100-Meter-Distanz am Freitag mit Temperaturen bis zu 37 Grad zu tun. „Ich will aber trotzdem versuchen, an meine Bestzeit von

11,56 Sekunden heranzulaufen", sagt sie.