SV Molbergen fair und zudem erfolgreich

„Anständig“ und erfolgreich: Johannes Bruns (links) und der SV Molbergen stiegen als fairste Mannschaft des Kreises Cloppenburg in die Bezirksliga auf. Foto: Wulfers

Kreis Cloppenburg (mt). Der SV Bad Bentheim II hat zum ersten Mal den VGH-Fairness-

cup des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) gewonnen. In 28 Spielen der Kreisliga Grafschaft Bentheim mussten die Rot-Weißen nur 16 Gelbe Karten hinnehmen. Fairste Cloppenburger Mannschaft ist der SV Molbergen. Der Kreisligameister rangiert unter den 957 Mannschaften auf Platz 143. In 28 Spielen kassierte der SVM 32 Gelbe, drei Gelb-Rote und eine Rote Karte. Schlusslicht aus CLP-Sicht ist Blau-Weiß Ramsloh. Der Bezirksligist aus dem Saterland ist auf Platz 924 notiert. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 25. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

