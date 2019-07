Erik Siemer holt Silber bei DM in Rhede

Starker Auftritt: Erik Siemer war bei der Deutschen Meisterschaft schnell unterwegs. Foto: LG Osnabrück/Torben Flatemersch

Rhede/Löningen (tib). Großer Erfolg für den 18 Jahre alten Löninger U23-Leichtathleten Erik Siemer: Mit der 4-x-400-Meter-Staffel der LG Osnabrück sicherte er sich bei der im Rahmen eines internationalen Sportfestes ausgetragenen Deutschen Meisterschaft die Silbermedaille. Das Team um ihn, Adrian Düring, Andre Rohling und den frischgebackenen U23-Europameister Fabian Dammermann kam hinter dem überragenden

USC Mainz in einer Zeit von 3:18,55 Minuten ins Ziel. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 25. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.