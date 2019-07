Start in die Landesligasaison mit Derby

Erneut ein Heimsieg?: In der vergangenen Saison besiegten Lena Walter (am Ball) und der SV Höltinghausen den TV Cloppenburg (links Franziska Germann, rechts Maike Klein) in der heimischen Halle mit 26:24. Archivfoto: Langosch

Von Ludger Langosch



Höltinghausen/Cloppenburg. Das ist mal ein Saisonstart. Die Handballfrauen des SV Höltinghausen und des TV Cloppenburg eröffnen die Punktspielrunde 2019/2020 in der Landesliga Weser-Ems mit dem direkten Vergleich. Das Derby steigt am 14. September.



Eigentlich wären beide Mannschaften schon eine Woche eher an der Reihe gewesen. Weil aber beide Auftaktgegner, der ASC GW Itterbeck für den SVH und BW Lohne für den TVC, um Verlegung gebeten haben, verlängert sich die Vorbereitungszeit für die beiden CLP-Vertreter in dieser Staffel ein wenig. Der SV Höltinghausen hat seine Sommerpause am 30. Juni beendet. Seitdem ist der Vorjahressechste dabei, die Grundlagen für die kommende Runde zu legen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 24. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.