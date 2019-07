2000 Zuschauer sehen klasse Fußballspiele

Viel los: Auch das Spiel um Platz drei zwischen dem BV Essen (rechts Xhino Brahimaj) und GW Mühlen verfolgten am Sonntag etliche Fußballfans. Foto: Langosch

Von Til Bettenstaedt



Höltinghausen. Eine durchweg positive Bilanz zog nach der zweiten Auflage des hochkarätig besetzten Fußballturniers unterdessen Josef Wendeln, Klubchef des gastgebenden SV Höltinghausen: „Vor allem mit der Zuschauerresonanz, die wesentlich größer als bei der Premiere war, sind wir sehr zufrieden. An den vier Turniertagen waren rund 2000 Leute auf unserer Sportanlage“, so Wendeln. Alleine am Donnerstag, dem letzten Vorrundenspieltag, seien es rund 750 Besucher gewesen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 23. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.