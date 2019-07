Bevern unterliegt Lohne im Finale mit 2:4

Engagiert wie immer: Sascha Thale (rechts) vom SV Bevern war auch am Sonntag viel unterwegs und versucht sich hier gegen zwei Spieler von BW Lohne durchzusetzen. Foto: Wulfers

Von Til Bettenstaedt



Höltinghausen. BW Lohne hat seinen Titel beim Fußball-Turnier um den SVH-Supercup verteidigt. Im Duell zweier Landesliga-Schwergewichte setzte sich die Mannschaft auf der Sportanlage des SV Höltinghausen mit 4:2 gegen den Meister SV Bevern durch. Das Spiel um Platz drei hatte zuvor GW Mühlen gegen den BV Essen mit 5:2 nach Elfmeterschießen gewonnen. Rund 600 Zuschauern waren am Sonntah zu den letzten beiden Partien gekommen. Die ausführlichen Spielberichte lesen Sie in der Ausgabe 22. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

21.07.2019 | Talea Prepens sprintet mit Staffel zu Bronze