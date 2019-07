Talea Prepens sprintet mit Staffel zu Bronze

Talea Prepens (Foto: Prepens)

Borås (ll). Die Cloppenburger Sprinterin Talea Prepens kehrt mit einer Medaille von den Leichttathletik-Europameisterschaften der Altersklasse U18 aus dem schwedischen Borås zurück. Mit der 4x100-Meter-Staffel gewann die 17-Jährige am Sonntagnachmittag die Bronzemedaille.



Vor der EM hatte das Ensemble des Deutschen Leichtathletikverbandes (DLV) mit 43,27 Sekunden die beste Zeit aller Finalteilnehmer nachgewiesen. Mit 43,28 hatte es zudem als einziges einen Saisonrekord unter 44 Sekunden zu bieten. An diese Zeit kamen im Endlauf Kathleen Reinhardt (VfB Stuttgart, Chiara Schimpf (Dresdner SC 1898), Denise Uphoff (Sprintteam Wetzlar) und Talea Prepens als Schlussläuferin bei strömendem Regen im Ryavallen Leichtathletikstadion nicht heran.