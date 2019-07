SVB und Lohne spielen um den SVH-Supercup

Doppeltorschütze: Beverns Neuzugang Tim von dem Brinke erreichte mit dem SVB spielend leicht das Finale um den SVH-Supercup in Höltinghausen. Beim 4:0 über GW Mühlen erzielte er den ersten und den letzten Treffer. Foto: Langosch

Höltinghausen (ll/rw). Das Finale um den SVH-Supercup in Höltinghausen am Sonntag steht. Am Freitagabend setzten sich zunächst die Fußballer des SV Bevern gegen GW Mühlen mit 4:0 durch, anschließend folgte BW Lohne mit einem 8:7 (3:3, 2:0) nach Elfmeterschießen gegen den BV Essen. Die einzelnen Spielberichte lesen Sie in der Ausgabe 20. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

